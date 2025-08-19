Nahverkehr im Kreis Göppingen: Wie viel Effizienz ist möglich bei Bus und Bahn?
1
VVS-Geschäftsführer Jan Neidhardt, Ministerin Nicole Razavi, die Landtagsabgeordnete Sarah Schweizer und der Landrat Markus Möller (von links). Foto: Michl-Felix Bierl

Busse „on demand“, entzerrter Unterrichtsbeginn – Stellschrauben gäbe es einige im Nahverkehr. Im Kreis Göppingen wird diskutiert. Doch Effizienz sei nicht alles, sagt eine Ministerin.

Wer am vergangenen Donnerstag das VVS-Kundenzentrum im Göppinger Bahnhof betrat, konnte sich nur wundern. Statt einer Schlange an Menschen, die ihre Anliegen an die Angestellten am Schalter richteten, standen dort die Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi, die Landtagsabgeordnete Sarah Schweizer und der Göppinger Landrat Markus Möller (alle CDU) im Halbkreis. Mit dabei war der VVS-Geschäftsführer Jan Neidhardt, auf dessen Einladung die Runde zusammenfand. Es sollte ein Tag werden, in dem der Geschäftsführer über Entwicklungen spricht, der Busfahrer des Jahres gekürt wird und im Gespräch Fragen beantwortet werden.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.