Nahverkehr im Kreis Esslingen: Tonnenschwere Stadtbahnen auf der Schiebebühne – Blick in die Werkstatt
Alexander Knoll ist Technik-Chef für Schienenfahrzeuge bei der Stuttgarter Straßenbahnen AG. Foto: Roberto Bulgrin

Die Wagen der Stadtbahn nach Ostfildern werden in Nordrhein-Westfalen generalsaniert. Für Reparaturen ist die Werkstatt der Stuttgarter Straßenbahnen zuständig.

Die Stadtbahnwagen der U 7 und U 8, die von Stuttgart nach Ostfildern verkehren, werden runderneuert. Am 9. September 2000 verkehrten die ersten gelben Wagen zwischen Heumaden und Nellingen. Nun werden die Fahrzeuge im Siemens Rail Service Center Wegberg-Wildenrath bei Aachen aufgefrischt. An den Kosten beteiligt sich die Stadt Ostfildern mit 6,5 Millionen Euro. Anders sieht es mit Reparaturen aus: „Reparaturen, die im laufenden Betrieb anfallen, machen wir hier in unseren eigenen Werkstätten“, sagt Alexander Knoll, Technischer Leiter für Schienenfahrzeuge bei der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB).

