1 Die S-Bahn in der Region soll künftig mit Ökostrom betrieben werden. Foto: Ines Rudel

Die Jusos im Kreis Esslingen und andere Gruppen fordern eine klimafreundlichere S-Bahn. Ihre Kritik: Die Züge werden unter anderem auch mit Strom aus Kohle und Atomkraft betrieben.















Kreis Esslingen - Die S-Bahn gilt gemeinhin als umweltfreundliches Verkehrsmittel. Laut einem offenen Brief mehrerer Gruppen an die Regionalversammlung gibt es in der Region Stuttgart aber noch Verbesserungsbedarf. Zu den Unterzeichnern des Briefes gehören unter anderem die Jusos im Landkreis Esslingen. „Mit dem Brief wollen wir die Öffentlichkeit mit ins Boot holen“, sagt Daniel Krusic, Co-Vorsitzender der SPD-Jugendorganisation im Kreis. Insgesamt 20 Verbände haben das Schreiben unterzeichnet, neben den Jusos unter anderem Ortsgruppen von Fridays for Future, der Grünen Jugend und der Linksjugend. Die Verbände beschreiben den öffentlichen Nahverkehr als „Rückgrat der klimafreundlichen Mobilität“. Daher sei es nicht akzeptabel, dass die S-Bahnen in der Region ihren Energiebedarf noch aus einem Strommix beziehen, der auch durch Erdgas, Kohle und Atomkraft erzeugt werde.