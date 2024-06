Nahverkehr im Kreis Esslingen: Bahnsteige in Oberboihingen erhalten einen „Höcker“

1 Foto: Simon Granville/Simon Granville

Die S-Bahntrasse wird von Wendlingen nach Nürtingen verlängert. Ab Anfang 2027 sollen die Nahverkehrszüge dann auch in Oberboihingen (Kreis Esslingen) halten. Die Weichen für den erforderlichen Umbau hat der Regionalverband jetzt gestellt.











Ab Anfang 2027 soll die S-Bahn von Wendlingen nach Nürtingen fahren – und zwischendrin auch in Oberboihingen halten. Dafür müssen dort jedoch zwei Bahnsteige so umgebaut werden, dass sie den Fahrgästen einen barrierefreien Einstieg in die Züge ermöglichen. Geplant wird seit langem, jetzt hat der Verkehrsausschuss des Verbands Region Stuttgart die Weichen für das Vorhaben gestellt: Das Gremium stimmte in seiner jüngsten Sitzung dem Finanzierungsvertrag und damit einer Kostenbeteiligung in Höhe von 3,3 Millionen Euro zu. Der Rest der Gesamtinvestition von mehr als sechs Millionen Euro soll über Zuschüsse des Landes finanziert werden.