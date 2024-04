Nahverkehr Baden-Württemberg: Warum auf Google Maps der Bus nicht fährt

1 Egal ob Bus, Fähre, oder beides: Am Bodensee sind die Fahrpläne inzwischen in populären Karten-Apps zu finden. Anderswo hakt es noch. Foto: bodo/Löffelholz

Wer auf dem Land unterwegs ist, findet in dem viel genutzten Kartendienst meist keine Fahrpläne, Busse und Bahnen in Großstädten aber schon. Woran liegt das? Und was macht man am Bodensee besser?











Schon in Metzingen ist Schluss. Ob man vielleicht auch mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die „Outlet City“ reist, wenn Google Maps Stau anzeigt? Das kann man schon herausfinden – aber ausgerechnet nicht in dem viel genutzten Kartendienst. Die Fahrpläne der Fern- und Regionalzüge sind alle in Google Maps hinterlegt, doch wer von einem Bahnhof aus mit dem Bus weiterkommen möchte, braucht die App des Verkehrsverbunds Naldo oder muss sich mit der gewöhnungsbedürftigen Onlineauskunft efa-bw.de auseinandersetzen. Oder schaut auf den Aushangfahrplan.