Das Körpergewicht ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Der Anteil an Fettgewebe, Muskelmasse, das Geschlecht… Doch vor allem eines der Vitamine kann einen großen Einfluss auf das Gewicht haben: Vitamin D.















Nimmt man vom Vitamin D-Mangel zu? Kann Vitamin D bei der Gewichtsabnahme helfen? Wir klären den Zusammenhang zwischen Vitamin D und Übergewicht und beantworten die wichtigsten Fragen in diesem Artikel!



Welche Ursachen hat Übergewicht?

Zu Übergewicht kommt es dann, wenn die Zufuhr an Energie den Verbrauch über einen längeren Zeitraum hinweg übersteigt. Wie viele Kalorien ein Mensch benötigt, hängt unter anderem vom Geschlecht, dem Alter, der Körpergröße und der körperlichen Aktivität ab. Wer sich viel bewegt, kann dementsprechend auch mehr essen. Kommt es jedoch zu einem Ungleichgewicht zwischen der Energiezufuhr durch Nahrung und den Verbrauch durch die Aktivität, führt das zwangsläufig zur Gewichtszunahme.

Beeinflusst wird das Gleichgewicht von biologischen, psychosozialen und umweltbedingten Faktoren. Dazu zählen z.B.:

Genetik

Hormonhaushalt

Lebensstil (ungesunde Ernährung, Bewegungsmangel, Vitamin- und Mineralstoffversorgung…)

Schlafmangel und Stress

Depressionen

Essstörungen (z.B. Binge-Eating-Disorder)

Hormonelle Erkrankungen, Medikamente



Was ist Vitamin D und wofür braucht der Körper es?

Bei Vitamin D3 (Cholecalciferol) handelt es sich streng genommen gar nicht um ein Vitamin, sondern um einen Hormonvorläufer, ein sogenanntes Prohormon. Das Prohormon selbst hat keine oder nur eine sehr geringe hormonelle Wirkung und wird erst vom Stoffwechsel in ein Hormon umgewandelt.

Größtenteils wird das Sonnenvitamin D in der Haut aus 7-Dehydrocholesterol eigenständig gebildet. Hierfür braucht es UV-B-Strahlen, also Sonnenlicht.

Der Körper braucht Vitamin D vor allem für ein funktionsfähiges Immunsystem. Außerdem ist es essentiell für den Knochenaufbau sowie die Zahngesundheit und die Regulierung des Calcium-Spiegels im Blut. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes können durch Vitamin D vorgebeugt werden. Ebenso wird ihm eine präventive Wirkung auf Autoimmunerkrankungen und chronische Beschwerden. Besonders nach den Wechseljahren ist es für Frauen wichtig, um den Körper vor Osteoporose zu schützen.

Wie wirkt Vitamin D gegen Übergewicht?

Natürlich bewirkt die alleinige Einnahme von Vitamin D-Präparaten in Form von Tropfen, Tabletten oder Kapseln nicht, dass man sofort an Fett und Gewicht verliert. Doch das Vitamin D ist im Körper an wichtigen Prozessen beteiligt und beeinflusst zum Beispiel das allgemeine Wohlbefinden, die Fettverbrennung und auch das Sättigungsgefühl.

Eine Studie mit 218 übergewichtigen Menschen hat gezeigt, dass ein Vitamin D-Präparat aktiv zur Gewichtsabnahme beitragen kann. Eine Gruppe nahm ein Jahr lang Vitamin D zu sich, während die Kontrollgruppe nur ein Placebo erhielt. Die Sport-Routine und Diät war in beiden Gruppen identisch. Diejenigen, die das Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin D zu sich nahmen, haben im Durchschnitt 3,2 Kilogramm mehr Gewicht verloren als die Kontrollgruppe ohne Vitamin D.

Vitamin D steigert das Wohlbefinden

Während ein Vitamin D-Mangel dafür sorgen kann, dass man sich schlapp und unwohl fühlt, so bewirkt eine optimale Vitamin D Versorgung Ausgeglichenheit und sorgt für Energie. Dadurch fällt es vielen Menschen leichter, sich im Alltag zu bewegen und Sporteinheiten in die Wochenplanung zu integrieren. Das kann sich dementsprechend förderlich auf die Gewichtsabnahme auswirken.

Vitamin D kann die Fettverbrennung fördern

Vitamin D3 beeinflusst auch die Verbrennung von Fett. In den Fettzellen befinden sich Vitamin D-Rezeptoren. Diese werden durch das Vitamin aktiviert und bekommen so das Zeichen zur Fettverbrennung statt zur Einlagerung von Fett.

Vitamin D wirkt sich auf das Sättigungsgefühl aus

Das Sättigungshormon Leptin hemmt das Hungergefühl, indem es signalisiert, dass keine weitere Nahrung benötigt wird. So vermindert es die Speicherung von Fett.

Bei Übergewicht kann es jedoch dazu kommen, dass das Leptin seine sättigende Wirkung nicht mehr erfüllt, auch wenn es in ausreichenden Mengen im Blut vorhanden ist. Durch das erhöhte Körpergewicht kommt es oft zu einer Leptinresistenz, wodurch dieses von den Rezeptoren nicht mehr wahrgenommen wird. In Folge verspürt der Mensch mehr Hunger, weshalb er mehr Nahrung aufnimmt. Langfristig wird das Übergewicht so begünstigt, da eine gesunde Ernährung oder eine Diät schwerer fällt.

Studien zufolge wird das Hormon unter anderem durch das Vitamin D3 reguliert. Eine Vitamin D-Supplementierung kann der Leptinresistenz entgegenwirken. So kann Vitamin D dem Übergewicht indirekt entgegenwirken.

Vitamin D beeinflusst den Blutzuckerspiegel

Für den Blutzuckerspiegel ist das Insulin-Hormon verantwortlich. Es spielt auch bei der Entstehung von Übergewicht und Diabetes eine entscheidende Rolle. Eine ausreichende Versorgung mit Vitamin D kann den Blutzuckerspiegel stabilisieren und eine Insulinresistenz vermeiden. Das hat einerseits Auswirkungen auf das Sättigungsgefühl und besonders auch Heißhungerattacken. Andererseits führt ein stark schwankender Insulinspiegel oft auch zu Müdigkeit und Erschöpfung. Diese Faktoren stehen einem Gewichtsverlust häufig im Weg.

Vitamin D kann Bauchspeck reduzieren

Der Bauchspeck hält sich gern besonders hartnäckig. Dabei ist er nicht nur ein optisches, sondern vor allem auch ein gesundheitliches Problem. Zu den Erkrankungen, die vom Bauchfett gefördert werden, zählen Diabetes, Bluthochdruck und sogar Krebs. Vor allem mit zunehmendem Alter sind Männer und Frauen davon betroffen.

Hinter dem Bauchfett steckt meist eine Ursache: Stress. Studien konnten zeigen, dass sich Stress maßgebend auf die Fettverteilung im Körper auswirkt. Der Körper schüttet vermehrt Cortisol aus - das Stresshormon begünstigt die Einlagerung von Fett in der Körpermitte.

Das Vitamin D kann die Produktion von Cortisol hemmen, insofern die Vitamin D-Versorgung im Körper ausreichend ist. Liegt hingegen ein Vitamin D-Mangel vor, erschwert das die Gewichtsabnahme.

Welcher Vitamin D-Spiegel ist optimal?

Dein Einfluss des Vitamin D-Spiegels auf das Übergewicht haben wir vorangehend erläutert. Nun stellt sich natürlich die Frage, bei welchen Vitamin D-Werten man von “normal” oder “zu wenig” spricht.

Längere Zeit galt ein Vitamin D-Spiegel von 20-25 ng/ml als ausreichend. Erkenntnisse haben jedoch gezeigt, dass dieser Wert erheblich zu niedrig ist, weshalb der Normalwert von Vitamin D im Blut auf 40-60 ng/ml angehoben wurde. Das entspricht einer Menge von 1000-7400 i.E. Welcher Vitamin D-Gehalt dem Idealfall entspricht, wird nach wie vor heiß diskutiert.

Wie kommt es zu einem Vitamin D-Mangel?

Wie erwähnt braucht der Körper für die Vitamin D-Bildung das Sonnenlicht bzw. die UV-B-Strahlen.

Deutschland befindet sich jedoch auf der Nordhalbkugel, weshalb die Sonneneinstrahlung nur bedingt für die körpereigene Bildung von Vitamin D ausreicht. Das umfasst die Monate April bis September, jeweils mittags und nachmittags. In den übrigen Monaten (Oktober bis März) ist der Einfallswinkel der Sonne nicht ausreichend, um die Ozonschicht zu durchbrechen. Daher kommt es vor allem in den Wintermonaten zu einer Unterversorgung und einem Vitamin D-Defizit.

Doch auch in den Sommermonaten kann es zu einigen Faktoren kommen, die die Entstehung eines Vitamin D-Mangels fördern.

Die Arbeit in geschlossenen Räumen verhindert, dass der Körper die nötigen UV-B-Strahlen aufnehmen kann. Das gilt ebenso für die Kleidung. Um eine ausreichende Menge vom Sonnenvitamin zu produzieren, müssen mindestens die Arme und im besten Fall auch die Beine unbedeckt sein.

Auch der Hauttyp spielt bei der Vitamin D-Bildung eine Rolle. Bei helleren Hauttypen bildet sich das Vitamin D schon innerhalb von 10 bis 15 Minuten in ausreichender Menge. Darüber hinaus sollten helle Hauttypen ohnehin nicht in der Sonne sein, da das die Eigenschutzzeit überschreiten würde. Demgegenüber benötigen dunkle Hauttypen längere Zeit in der Sonne, um die Vitamin D-Depots aufzufüllen.

Auch wenn man die Haut dringend vor starker Sonnenbestrahlung schützen sollte, um Hautschäden und Alterserscheinungen wie Falten und Altersflecken zu verhindern, hindern Sonnencremes mit Lichtschutzfaktor die Haut an der Herstellung von Vitamin D3.

Ist der Himmel bewölkt, kann sich ebenfalls kein Vitamin D bilden. Die Wolken fangen die Sonnenstrahlen ab und hindern sie daran, die Haut zu erreichen.

Nur ein geringer Anteil an Vitamin D kann über die Ernährung aufgenommen werden, der Tagesbedarf wird dadurch aber keineswegs gedeckt. Zu den Lebensmitteln, die reich an Vitamin D3 sind, zählen unter anderem: fettige Fische (z.B. Lachs, Hering), Leber, Milchprodukte sowie Pilze und Avocados.

Führt ein Vitamin D-Mangel zu Übergewicht?

Dass eine normale Vitamin D-Versorgung gegen Übergewicht wirken kann, haben wir im oberen Abschnitt des Artikels bereits thematisiert. Doch führt im Gegenzug ein Vitamin D-Mangel auch zu Übergewicht?

Vor allem indirekt kann es einen Zusammenhang des Vitamin D-Mangels mit einer Gewichtszunahme geben. Bei niedrigen Vitamin D-Werten kann es zu Symptomen wie Müdigkeit, Erschöpfung und Abgeschlagenheit kommen. Im schlimmsten Fall kann eine Depression ausgelöst werden. Diese führt häufig zu einer Inaktivität und damit auch zu Übergewicht.

Ähnlich verhält es sich mit Krankheiten wie Arthritis oder Multiple Sklerose. Auch hier gibt es Information über einen Zusammenhang zwischen den Erkrankungen und einem Vitamin D-Mangel. Die Krankheiten führen häufig zu einem erhöhten Körpergewicht, da sie die Beweglichkeit erheblich einschränken. Auch die häufig eingesetzte Therapie mit Cortison hat eine Gewichtszunahme als häufige Nebenwirkung.

Außerdem lässt eine Studie schließen, dass ein Mangel an Vitamin D Übergewicht auch auf direktem Weg fördert. Die teilnehmenden Menschen mit einem niedrigen Vitamin-D-Spiegel wiesen allesamt einen höheren BMI und einen erhöhten Bauchumfang auf.

Wie kann man dem Vitamin D-Mangel entgegenwirken?

Wenn möglich Sonne für etwa 15 Minuten an die Haut lassen und möglichst Lebensmittel in den Speiseplan integrieren, die reich an Vitamin D sind, kann schon helfen. Häufig reichen diese Maßnahmen aber trotzdem nicht aus, weshalb auch 60 Prozent der Deutschen nicht ausreichend mit Vitamin D versorgt sind.

Dann empfiehlt es sich, dem Vitamin D-Mangel mit einer Supplementierung entgegenzuwirken. Dabei ist die zusätzliche Einnahme von Vitamin D nicht nur in der dunklen Jahreszeit, sondern auch im Frühjahr und im Sommer sinnvoll. Dadurch kann sichergestellt werden, dass es ganzjährig zu keinem Vitamin D-Mangel kommt. Bei den Präparaten sollte man darauf achten, neben Vitamin D auch Vitamin K2 einzunehmen, um einen Abfall des Vitamins durch die Vitamin D-Einnahme zu vermeiden. Prinzipiell sollte man die Einnahme und damit verbundene Fragen mit einem Arzt abklären, um den Vitamin D-Mangel bestmöglich zu behandeln.



Welche Produkte mit Vitamin D helfen beim Abnehmen?

Wie bereits erwähnt sorgt die alleinige Einnahme von Vitamin D-Supplementierungen nicht direkt für eine rasche Gewichtsabnahme. Dennoch kann die Supplementierung mit Nahrungsergänzungsmitteln den Abnehmprozess unterstützen. So lassen sich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Immer beliebter ist Vitalrin Sonnenkomplex. Die Kapseln sorgen einerseits für normale Vitamin D-Werte. Der Körper soll dadurch an Energie und Motivation hinzugewinnen und dadurch in den dunklen Wintermonaten die Bewegung nicht vernachlässigen. Gleichzeitig beinhalten die Kapseln alle wichtigen weiteren Vitamine, Nähr- und Mineralstoffe und wirken so der allgemeinen Mangelversorgung entgegen. Diese ist häufig für das Übergewicht im Alter mitverantwortlich. Andererseits kann ein pflanzlicher Wirkstoff aus Glucomannan dafür sorgen, dass das Sättigungsgefühl früher eintritt und länger anhält. Heißhunger wird dadurch eingedämmt und die Nahrungsaufnahme verringert sich häufig.

Wie kann man mit Vitamin D erfolgreich abnehmen?

Um Gewicht zu verlieren ist es ratsam, neben Vitamin D-Präparaten oder kombinierten Nahrungsergänzungsmitteln wie Vitalrin Sonnenkomplex, auch auf eine ausgewogene Ernährung zurückzugreifen. Ebenso wichtig fürs Abnehmen ist regelmäßiger Sport. Bei Vitamin D handelt es sich nicht um ein Abnehmpräparat. Stattdessen unterstützt es die körpereigenen Funktionen, die beim Abnehmen einen entscheidenden Einfluss haben. Wer Gewicht verlieren möchte sollte sich also nicht nur auf Vitamin D3 verlassen.