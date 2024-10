Nahost: Libanon: Israelische Armee setzt Angriffe fort

1 Israels Armee geht weiter gegen die libanesische Hisbollah-Miliz vor. (Archivbild) Foto: Bilal Hussein/AP/dpa

Israels Militär geht im Libanon weiter gegen die Hisbollah-Miliz vor. In der Nacht werden erneut die Vororte der Hauptstadt Beirut zum Ziel.











Link kopiert

Tel Aviv/Beirut - Die israelische Armee setzt ihre Bombardierungen im Libanon in der Nacht fort. Eine dpa-Reporterin berichtete von erneuten Angriffen in den südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut. Die Explosionen seien über der ganzen Stadt zu hören gewesen. Von der israelischen Armee gab es dazu zunächst keine Angaben. Die libanesische Hisbollah-Miliz hatte nach Angaben des israelischen Militärs zuvor wieder heftig Israel beschossen. Die proiranische Schiiten-Miliz habe rund 130 Flugkörper Richtung Israel gefeuert, teilte das Militär mit. In den vergangenen Tagen hatte die Armee mitunter auch noch mehr Geschosse aus dem Nachbarland registriert. Berichte über Opfer und Schäden gab es in der Nacht zunächst nicht.