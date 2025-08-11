Nahost-Konflikt: Neun Monate in Jordanien – „Ich verstehe beide Seiten“

1 Ein Erinnerungsfoto an neun bereichernde Monate. Erst zurück in der Heimat sei ihr bewusst geworden, wie pro-israelisch Deutschland geprägt ist, sagt Carolin Taut. Foto: EMS/Krüger

Die Kirchheimerin Carolin Taut absolvierte einen Freiwilligendienst in Jordanien. Dort gilt das Motto „Erziehung zum Frieden“. Funktioniert das?











Die Sirene, die am Morgen des 13. Juni in Amman ertönt, ist Caroline Taut noch unbekannt. Die 18-Jährige wirft einen Blick aufs Handy, dann wird ihr schnell klar, was es bedeutet: Israel hat den Iran angegriffen. „Mein erstes Gefühl war nicht Angst, eher die Frage: Wie geht es jetzt weiter?“, erzählt die junge Frau aus Kirchheim unter Teck, die im September vergangenen Jahres ihren Freiwilligendienst an der Theodor-Schneller-Schule in der Hauptstadt Jordaniens begonnen hatte. Bis Ende Juni, insgesamt neun Monate, sammelte sie Erfahrungen im Rahmen von weltwärts, einem Freiwilligendienst des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ).