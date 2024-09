Nahost-Konflikt: Biden hofft auf Geisel-Deal und kritisiert Netanjahu

1 US-Präsident Joe Biden hat noch Hoffnung auf einen Geisel-Deal zwischen Israel und der Hamas. Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Washington - US-Präsident Joe Biden hofft weiterhin auf einen Geisel-Deal und vermisst dabei einen größeren Einsatz des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu. Biden sagte vor Reportern in Washington, man sei einer finalen Vereinbarung zur Freilassung der restlichen Geiseln aus der Hand der Hamas "sehr nah". Auf die Frage, was ihn nach den vielen erfolglosen Anläufen für einen Deal zu dieser Einschätzung bringe, sagte er, die Hoffnung sterbe zuletzt. Zugleich kritisierte er die Rolle Netanjahus in den Verhandlungen. Auf die Frage, ob dieser genug tue, um einen Geisel-Deal zu erreichen, entgegnete Biden: "Nein."

Nach dem Fund der Leichen von sechs Geiseln im Gazastreifen hat sich in Israel der Druck auf Netanjahus Regierung noch einmal massiv verstärkt. Es kam in Tel Aviv zu einem großen Proteststreik sowie den größten Massenprotesten seit Kriegsbeginn. Die Demonstranten wollen Netanjahu dazu bewegen, einen Geisel-Deal mit der islamistischen Hamas einzugehen.

Noch mehr als 101 Geiseln im Gazastreifen

Bei dem Angriff auf Israel im vergangenen Oktober hatten Terroristen der Hamas sowie anderer extremistischer Palästinenserorganisationen mehr als 1.200 Menschen getötet und etwa 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Israel reagierte darauf mit massiven Luftangriffen und einer Bodenoffensive im Gazastreifen. Einige Geiseln wurden seither freigelassen, acht Geiseln wurden lebend von dem Militär befreit. Nach israelischer Zählung sind aber noch mehr als 101 Menschen in der Hand der Islamisten. Wie viele davon noch leben, ist unklar.

Gespräche zu Deal kommen nicht voran

Seit Monaten laufen indirekte Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas, bei denen neben den USA auch Katar und Ägypten als Vermittler fungieren, um eine Waffenruhe und eine Freilassung der Geiseln zu erreichen. Die Gespräche kommen jedoch nicht voran.

Nach Informationen der "Washington Post" wollen die Vermittler den Konfliktparteien demnächst ein letztes Mal einen Vorschlag für ein Abkommen vorlegen. Sollten beide Seiten auch diesen wieder nicht akzeptieren, könnte es das Ende der Verhandlungen bedeuten, wurde ein ranghoher Beamter der Biden-Regierung zitiert.