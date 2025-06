Nahost: Israels Armee meldet erneuten Raketenbeschuss durch Iran

1 Israel Luftabwehr ist auch in der Nacht aktiv. Foto: Oded Balilty/AP/dpa

Der militärische Konflikt zwischen Israel und dem Iran geht in der Nacht weiter. In Israel gibt es erneut Raketenalarm.











Tel Aviv - Israel ist nach Angaben des Militärs in der Nacht erneut vom Iran aus mit Dutzenden Raketen beschossen worden. Einige der Raketen seien abgefangen worden, teilte die Armee in der Nacht mit. Such- und Rettungskräfte seien derzeit an mehreren Orten im ganzen Land im Einsatz, an denen es Berichte über herabgefallene Geschosse gegeben habe. Örtliche Medien meldeten Einschläge im Raum der Küstenmetropole Tel Aviv. Mehrere Menschen seien bei der jüngsten Angriffswelle verletzt worden, hieß es.

Zuvor hatte es bereits zwei weitere Angriffswellen des Irans gegeben, bei denen Dutzende Menschen laut Medienberichten verletzt worden waren. Eines der Opfer erlag demnach seinen Verletzungen.

Inzwischen könnten die Menschen im ganzen Land die Schutzräume wieder verlassen, teilte die Armee in der Nacht weiter mit. Sie sollten sich aber weiterhin in deren Nähe aufhalten.