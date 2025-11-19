1 Die seit dem 10. Oktober geltende Waffenruhe zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas bleibt fragil. (Archivbild) Foto: Abdel Kareem Hana/AP/dpa

Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas hat schon mehrfach gewackelt. Israel wirft der Hamas nun einen Angriff auf Soldaten in Gaza vor - und reagiert darauf mit weiterer Gewalt.











Gaza - Trotz der geltenden Waffenruhe hat Israels Armee eigenen Angaben zufolge mit Angriffen auf Ziele der Hamas im gesamten Gazastreifen begonnen. Dies sei eine Reaktion darauf, dass mehrere Terroristen das Feuer auf ein Gebiet in der Stadt Chan Junis eröffnet hätten, in dem israelische Soldaten im Einsatz seien.

"Diese Aktion stellt einen Verstoß gegen das Waffenruheabkommen dar", teilte das Militär mit. Israelische Soldaten seien nicht verletzt worden. Chan Junis ist die größte Stadt im südlichen Gazastreifen. Israels Armee äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht dazu, ob die Angriffe am Abend noch andauerten. Bewohner des Gazastreifens sagten der Deutschen Presse-Agentur am Abend, derzeit gebe es keine weiteren Angriffe.

Laut dem von der Hamas kontrollierten Zivilschutz gab es seit dem Nachmittag rund zehn Tote bei israelischen Angriffen in dem Küstengebiet. In der Stadt Gaza sei das Gebäude einer von der Hamas kontrollierten Behörde getroffen worden sein. Allein dabei sollen den Angaben zufolge fünf Menschen ums Leben gekommen sein.

Die Angaben beider Seiten lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober sind bereits mehrfach gewaltsame Zwischenfälle aufgetreten. Im Oktober hatte es wegen tödlicher Angriffe auf israelische Soldaten bereits größere Eskalationen gegeben.