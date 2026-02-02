Nahe Köln: Drei Tote bei Unfall auf der A61

1 Bei dem Unfall kamen drei Menschen ums Leben. Foto: Uncredited/dpa/Uncredited

Bei einem Unfall auf der A61 bei Bergheim sind drei Menschen gestorben. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.











Link kopiert

Drei Menschen sind am Abend bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 bei Bergheim in der Nähe von Köln ums Leben gekommen. Ihr Auto sei in Fahrtrichtung Venlo aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Betonschutzwand geprallt, wie die Polizei mitteilte. Ein nachfolgendes Fahrzeug sei anschließend auf den Wagen aufgefahren.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren ein Mann und eine Frau in dem verunglückten Auto bereits an der Unfallstelle verstorben. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, hatten Einsatzkräfte versucht, ein Mädchen, das sich ebenfalls im Auto befand, noch an der Unfallstelle zu reanimieren. Trotz aller Rettungsversuche starb auch das Kind vor Ort. In dem auffahrenden Wagen wurden der Fahrer und eine weitere Frau verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die A61 in Richtung Venlo vollständig gesperrt. Erst gegen 4.30 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Unfalls.