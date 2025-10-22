Nagold: Mann erschießt offenbar erst Ehefrau und dann sich selbst

1 Die Polizei sperrte den Tatort ab (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Kahnert

In Nagold ist ein Ehepaar tot im Garten seines Anwesens aufgefunden worden. Der Ehemann soll erst seine Frau und dann sich erschossen haben.











Im baden-württembergischen Nagold ist ein Ehepaar tot im Garten seines Anwesens aufgefunden worden. Zeugen hörten zuvor Schussgeräusche und alarmierten Rettungskräfte, wie die Polizei am Mittwoch in Pforzheim mitteilte. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstag.

Anhand der vorliegenden Beweismittel und den Erkenntnissen der Rechtsmedizin gebe es Anhaltspunkte, dass der Mann die Frau durch die Schussabgabe tödlich verletzt und anschließend die Waffe gegen sich selbst gerichtet habe, hieß es. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter gebe es nicht.