Nagelsmann stellt DFB-Aufgebot vor: Oliver Baumann darf spielen – und Alexander Nübel?

1 Wird Alexander Nübel im DFB-Tor debütieren? Foto: dpa/Jan Woitas

DFB-Trainer Julian Nagelsmann beruft einen Gladbacher Stürmer als Ersatz für Niclas Füllkrug. In der Torwartfrage legt er sich doppelt fest.











Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Neuling Tim Kleindienst sowie die Rückkehrer Antonio Rüdiger, Serge Gnabry und Janis Blaswich für die Nations-League-Spiele in Bosnien-Herzegowina und gegen die Niederlande nominiert. Blaswich (RB Salzburg) ist nach der Verletzung von Marc-Andre ter Stegen als dritter Torhüter neben Alexander Nübel und Oliver Baumann vorgesehen.

Baumann wird auf jeden Fall debütieren, Nagelsmann legte sich in einem begleitenden Video-Interview am Donnerstag allerdings klar auf ter Stegen als WM-Torwart fest. „Er ist unsere Nummer eins - und das bleibt er auch“, betonte der Bundestrainer. „Es geht ihm den Umständen entsprechend gut, die OP ist gut verlaufen.“ Ter Stegen sei in einer „extrem bitteren Situation, aber er bekommt alle Zeit von uns, die er braucht. Das ist tragisch, allerdings gehe ich davon aus, dass er im nächsten Sommer topfit zurückkommt.“

Die Nationalmannschaft versammelt sich am Montag in Herzogenaurach

Baumann (34) habe es nach langer Wartezeit „verdient, mal ein Länderspiel zu kriegen“, verkündete Nagelsmann. Ob der Hoffenheimer beide Spiele übernehmen darf oder auch Nübel debütieren wird, habe er noch nicht entschieden. Der wuchtige Stürmer Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) ist Ersatz für den verletzten Niclas Füllkrug, Gnabry kehrt nach fast einem Jahr zurück. Rüdiger hatte zuletzt gefehlt, er bekam eine Erholungspause.

„Wir haben wieder minimale Veränderungen. Mehr aus der Situation heraus, dass wir verletzte Spieler haben und reagieren müssen“, sagte Nagelsmann. „Natürlich gibt es immer mal wieder kleine Veränderungen, wenn ein Spieler nicht so im Flow bist.“ So fehlen im 23er-Aufgebot die Dortmunder Emre Can und Maximilian Beier, der in der U21 spielen soll.

Die Nationalmannschaft versammelt sich am Montag in Herzogenaurach. Nach dem Duell mit Bosnien-Herzegowina (11. Oktober) in Zenica empfängt die DFB-Elf in München die Niederlande (14. Oktober).

Das vorläufige deutsche Aufgebot

TOR

Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Janis Blaswich (RB Salzburg)

ABWEHR

Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

MITTELFELD

Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Groß (Borussia Dortmund), Jamal Musiala (Bayern München), Aleksandar Pavlovic (Bayern München), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

ANGRIFF

Serge Gnabry (Bayern München), Kai Havertz (FC Arsenal), Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach), Deniz Undav (VfB Stuttgart)