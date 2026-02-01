Närrisches Treiben in Altbach: Karnevalsfreunde bringen Halle zum Beben

9 Ein gefeierter Programmpunkt unter vielen: die verrückte Schulstunde begeisterte das Publikum. Foto:

Sie können’s ganz einfach: Bei der Sitzung der Karnevalsfreunde Esslingen in der Gemeindehalle Altbach wurde ein mehr als vier Stunden dauerndes Feuerwerk der guten Laune gezündet.











Link kopiert

Bereits beim Betreten der Halle wurden die Besucher mit Luftballons, bunten Lichtern, Glitzer und jede Menge gute Laune in Stimmung versetzt. Die Karnevalsfreunde Esslingen hatten am vergangenen Samstag zu ihrer traditionellen Sitzung nach Altbach eingeladen, und zahlreiche Gäste, darunter viele Esslinger Honoratioren, folgten dem Ruf nur allzu gern. Die Kostüme der Gäste waren so bunt wie die Dekoration in der Halle. „Wir feiern zusammen!“, versprach Vereinspräsident Markus Szogas am Beginn des Abends.

Schon ab dreineinhalb Jahren geht es hier mit dem Tanzen los

Auf der Bühne bekam das Publikum Show- und Gardetanz sowie viel Live-Musik geboten. Moderiert wurde der Abend vom Vereinspräsidenten Markus Szogas und der Vizepräsidentin Susan Szogas-Emmrich, die mit Charme und Augenzwinkern, mit ihren launigen und gleichzeitig oft herzlichen Worten zur ausgelassenen Stimmung beitrugen. Ein Jubiläum gab es an diesem Abend ebenfalls zu feiern. Die Maskengruppe des Vereins, die Staffelsteiger Weingeister, freuten sich über ihr 25-jähriges Bestehen. Zusammen mit dem Sänger und Partygraf Hagen von Liebenstein wurde auf der Bühne ausgiebig gefeiert.

Für die Live-Musik war neben dem Partygrafen die Aspacher Sängerin Heike Wanner zuständig, die den Nerv des Publikums vom dem ersten Ton an traf. Zum Party-Schlager wurde getanzt, geschunkelt und mitgesungen. Auch eine Polonaise durfte nicht fehlen.

Weniger Live-Musik, dafür Live-Geräusche und Rhythmen präsentierte der Beatboxer Robert Wolf alias Robeat. Der Mundakrobat aus Esslingen ließ allein mit einem Mikrofon ausgestattet faszinierende Klangwelten entstehen.

Für viel Applaus sorgten die Auftritte der jungen Tänzerinnen und Tänzer des Vereins. Präzise Choreografien, farbenfrohe Outfits und Begeisterung auf der Bühne ließen den Funken ins Publikum überspringen. Bereits ab einem Alter von dreieinhalb Jahren geht es bei der Gruppe Sternchen mit dem Gardetanz los. Die älteren Kinder treten bei den Tanzkindern und der Jugendgarde auf. Ab 16 Jahren wird in der Stadtgarde getanzt. Darüber hinaus traten die Showtanzgruppe Danza sowie Solistinnen und Solisten des Vereins auf.

Ein eingespieltes Team das Freude am Feiern hat – und am Organisieren

Immer wieder freuen sich die Karnevalsfreunde über Erfolge ihrer Mitglieder. Aktuell ist das Tanzpaar Marilena und Elias besonders erfolgreich. „Sie waren letztes Jahr in ihrer ersten Kampagne auf Anhieb Württembergische Meister, haben sich für die Süddeutschen Meisterschaften qualifiziert, haben dort den zweiten Platz erreicht und sich für die Deutschen Meisterschaften in Hannover qualifiziert, wo sie einen sensationellen fünften Platz erreicht haben“, berichtete Vereinspräsident Szogas. Zudem seien die Karnevalsfreunde der erste Karnevalsverein in Württemberg gewesen, der ein qualifiziertes Kinder- und Jugendschutzkonzept eingeführt habe. Die Vizepräsidentin und Jugendschutzbeauftragte Susan Szogas sei für den Kinderschutzbund Baden-Württemberg tätig und implementiere für andere Vereine sowie für Institutionen, Verbände und Kliniken Kinder- und Jugendschutzkonzepte. Eine Warnung sprach Präsident Szogas vor dem Auftritt der Guggenmusiker Nausstragger aus Wäschenbeuren (Landkreis Göppingen) aus: „Jetzt wird es laut.“ Er sollte recht behalten. Die Nausstragger spielten bekannte Melodien in den herrlich-schrägen und ohrenbetäubenden Versionen der Guggenmusiker.

Der Abend zeigte: den Karnevalsfreunden gelingt es immer wieder aufs Neue, ein professionelles Bühnenprogramm in einer großen Halle zu organisieren, ohne dass die familiäre Atmosphäre verloren geht. Damit das gelingt, ist viel Vorarbeit notwendig. Die Karnevalsfreunde Esslingen präsentierten sich auch dieses Mal als eingespieltes Team, das nicht nur Freude am Feiern hat, sondern offenbar auch am Organisieren.

Karnevalsfreunde

Verein

Die Karnevalsfreunde wurde 1998 gegründet. Derzeit hat der Verein 255 Mitglieder, zu denen neben verschiedenen Garde- und Showtanzgruppen auch die Brauchtumsgruppe Staffelsteiger Weingeister gehören.

Sitzung

Dass die Karnevalsfreunde seit einigen Jahren für ihre Sitzung nach Altbach kommen, hat vordergründig finanzielle Gründe. Die Kosten für eine Veranstaltungshalle in der Kreisstadt wären höher und würden sich wohl auch auf die Ticketpreise niederschlagen, erklärt Präsident Markus Szogas. Hinzu kommt, dass die Karnevalsfreunde in Altbach nach eigenen Angaben optimale Bedingungen vorfinden – von der Größe der Halle bis zur Bühnentechnik und den Möglichkeiten für den Caterer.

Karnevalsruf

Während die Karnevalsfreunde Esslingen, den Ruf „Halli-Galli“ pflegen, haben die Staffelsteiger Weingeister ihren eigenen Ruf: „Staffel-Steiger“.