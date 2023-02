6 Die Närrinnen und Narren haben das Stuttgarter Rathaus übernommen. OB Frank Nopper zeigt Humor. Foto: Lichtgut//Leif Piechowski

Zum Rosenmontag hat Oberbürgermeister Frank Nopper im Rathaus die Närrinnen und Narren der elf Stuttgarter Karnevalsvereine, die im Fest-Komitee Stuttgarter Karneval vereint sind, empfangen.















Link kopiert

Die Zahl elf ist eine symbolträchtige, vor allem für die Närrinnen und Narren, aber nicht nur! Darauf verwies Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper, als er nun zum Rosenmontag elf Stuttgarter Karnevalvereine – im Fest-Komitee Stuttgarter Karneval vereint – vor dem Panoramafenster im Rathaus empfing und Gaisburger Marsch servieren ließ. Erstmals, Corona ließ bekanntlich in den vergangenen zwei Jahren die Fasnet außen vor. „Am 11.11. startet die fünfte Jahreszeit, im Fußball gibt es elf Spieler, den Elfmeterpunkt, die Elf brachte dem VfB Glück, der den 1. FC Köln alias 1. FC Karneval besiegte“, so der OB. Mit pferdlesgeschmückter, goldener Fest-Komitees-Mütze gab er die Narrenrufe aller anwesenden Vereine zum Besten und ein Narrengedicht. „Zwei Jahr’ gab’s nix zum Lacha, drum lasset sie es heut’ wied’r richtig kracha – d’r Nopp’r lässt sie älle rei’.“

„Elf Freunde müsst ihr sein“

Dafür bedankte sich Anita Rösslein, Präsidentin des Fest-Komitees Stuttgarter Karneval, dessen Kampagne 2022/2023 denn auch unter dem Motto: „Elf Freunde müsst ihr sein“ läuft. Nach dem Zwangspausieren hätten sich die Karnevalisten allenthalben wieder „eingrooven“ müssen. „Aber nun sind wir am Rollen“, so Rösslein – dem OB mit launigem „Ich darf ihn als ersten busseln“ die Komitee-Medaille ans Revers heftend. Letzteres wurde richtig voll: Wie üblich pinnten Präsidierende, Prinzessinnen, Prinzen, Edle und/oder Maskottchen aller elf Vereine bei ihrer Vorstellung auf dem närrischen Podium dem Oberschultes ihren jeweiligen Orden an den Zwirn. Eine Polonaise und Schunkeleien gab es freilich auch, musikalisch angetrieben von einem Keyboarder und der First Guggen Band Stuttgart, die schon zum Auftakt Punkt 11.11 Uhr ihre Schlagwerke und Bläser in Schwingung versetzt hatten.

Mit Kölner Liedgut im Gepäck

Klar wurde zudem gesungen, gemeinsam und solo: Zigeunerinsel-Baronin Celin I. vom Sternenhimmel intonierte die Geschichte vom Rosenmontagskind, das am Aschermittwoch verloren sei. Prinz Hannes I. zu Stutengarten alias Musicalstar Hannes Staffler – mit Frau Melanie und den Kindern Chiara, Fabiana und Aaron zur Stadtprinzenfamilie der Karnevalsgesellschaft Möbelwagen als Repräsentanten des Stuttgarter Faschings erkoren – hatte neben Robby Williams „Let Me Entertain You“ das neue Lied der Höhner „Prinzessin“ im Gepäck. Staffler schmunzelnd: „Seit unserem Besuch der Kölner Roten Funken kürzlich bekamen wir das nicht mehr aus dem Kopf.“