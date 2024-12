Nächtlicher Vorfall in Esslingen: 38-Jähriger schlägt mit Jacke nach Polizisten

Nächtlicher Vorfall in Esslingen

1 Die Polizei nahm den Mann unter Widerstand fest. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Marius Bulling

Wegen verbalen Streitigkeiten rückte die Polizei in der Nacht zum Montag in Esslingen zu einer Gaststätte aus. Vor Ort verhielt ein Mann sich sehr aggressiv und ging die Polizisten auch handgreiflich an.











Die Polizei hat in der Nacht zum Montag in Esslingen einen 38-Jährigen festgenommen, der nach einem Streit in einer Gaststätte uneinsichtig und aggressiv aufgetreten war. Wie ein Sprecher berichtet, ermittelt die Polizei nun während des Vorfalls.

Gegen 0.30 Uhr am Montag wurde die Polizei alarmiert, weil mehrere Personen in einer Gaststätte in der Olgastraße mit den Angestellten einen verbalen Streit angefangen hatten. Als die Polizei eintraf, konnte der Streit zunächst geschlichtet werden, sodass die Angestellten das Lokal schließen konnten. Weil die alkoholisierten Menschen aus der Personengruppe dann aber im Freien zunehmend aggressiv wurden, erteilte die Polizei Platzverweise.

Der 38-Jährige weigerte sich daraufhin aber, seine Personalien anzugeben und schlug mit seiner Jacke auf die Polizisten ein. Die Beamten legten ihm daraufhin Handschellen an und brachten ihn zu Boden. Ihn erwarten nun entsprechende Anzeigen.