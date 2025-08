Nächtlicher Vorfall in Böblingen: Unbekannter zersticht Reifen parkender Autos

1 Wer hat etwas beobachtet? Foto: Eibner-Pressefoto

Ein Unbekannter zersticht zwischen Montagabend und Dienstagfrüh in Böblingen Reifen parkender Autos. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.











Die Polizei Böblingen sucht nach einem Unbekannten, der mehrere Reifen von geparkten Autos zerstochen hat. Wie die Polizei berichtet, trieb der unbekannte Täter zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, auf einem Parkplatz am Schulzentrum in der Breslauer Straße in Böblingen sein Unwesen. Derzeit bekannt ist, dass der Unbekannte an drei geparkten Fahrzeugen jeweils mindestens einen Reifen zerstach. Betroffen sind ein BMW, ein Hyundai sowie ein Mercedes. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Böblingen sucht nun Zeugen und weitere Geschädigte. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0 70 31 / 13 25 00 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.