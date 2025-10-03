Nächtlicher Unfall in Reichenbach: Führerschein wird nach Alkoholtest von der Polizei kassiert

Ein 30-jähriger Autofahrer musste am frühen Freitagmorgen seinen Führerschein abgeben, nachdem er unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht hatte.
Ein 30-Jähriger musste am frühen Freitagmorgen seinen Führerschein abgeben, nachdem er mit seinem Wagen einen Unfall auf einem Parkplatz im Reichenbacher Bruckwasen verursacht hatte. Der alkoholisierte Mann war gegen 0.45 Uhr beim Rückwärtsfahren auf dem Parkplatz mit einem ordnungsgemäß geparkten Kleinlastwagen kollidiert. Danach fuhr er einige Meter weiter, parkte seinen Wagen und verließ zunächst die Unfallstelle. Als die Polizei vor Ort war, kam der 30-Jährige jedoch zurück zum Unfallort. Nachdem die Beamten festgestellt hatten, dass der Mann erheblich alkoholisiert war, musste er zur Blutprobe in eine Klinik. Sein Führerschein wurde anschließend einbehalten. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 6000 Euro.