Nächtlicher Überfall in Esslingen: Seniorin in eigener Wohnung gefesselt und ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Seniorin in eigener Wohnung gefesselt und ausgeraubt – Polizei sucht Zeugen

Nächtlicher Überfall in Esslingen

1 Die Einbrecher brachen den ersten Ermittlungen zufolge über ein Kellerfenster in das Haus der Seniorin ein. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people/imago stock&people

In der Nacht zum Donnerstag haben zwei Unbekannte eine über 80 Jahre alte Frau in Esslingen in der eigenen Wohnung überfallen. Sie stahlen Schmuck aus der Wohnung und ließen die Seniorin gefesselt zurück.











Zwei unbekannte Einbrecher sind in der Nacht zum Donnerstag in Esslingen in das Wohnhaus einer Frau eingebrochen. Sie fesselten die schlafende Seniorin und durchwühlten die Wohnung, berichtet die Polizei. Nach ersten Ermittlungen werden nun Zeugen gesucht.

Die Täter gelangten offenbar über ein Kellerfenster ins innere des Hauses im Stadtteil Hegensberg. Bei dem Überfall trugen die Räuber dunkle Kleidung, Handschuhe und Schildkappen. Nachdem sie die über 80 Jahre alte Bewohnerin überwältigt hatten, durchwühlten sie Möbel und stahlen Schmuck, bevor sie unerkannt flüchteten.

Seniorin wird erst am nächsten Morgen gefunden

Erst kurz nach 9.30 Uhr am Donnerstagmorgen entdeckte eine Nachbarin die gefesselte Frau und rief die Polizei. Glücklicherweise war die Seniorin den ersten Informationen der Polizei zufolge bei dem Überfall nur leicht verletzt worden.

Räuber gaben sich möglicherweise als Stromtechniker aus

Im Zuge der Ermittlungen erfuhr die Kriminalpolizei, dass am Mittwochnachmittag zwei möglicherweise Verdächtige bei der Frau geklingelt hatten. Sie gaben an, Stromleitungen zu überprüfen und könnten als Täter in Frage kommen.

Die beiden Männer werden als schlank beschrieben. Beide hatte dunkle Haare, die erste Person war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat auffallend lockige Haare, welche etwa 15 cm vom Kopf abstanden. Die zweite Person war etwa fünf Zentimeter kleiner und hatte glatte, fünf bis sieben Zentimeter lange Haare. Beide trugen den Angaben zufolge Bluejeans und Sweatshirts mit blau/rotem Muster, sie sprachen Deutsch mit starkem ausländischem Akzent.

Zeugen gesucht

Unter der Telefonnummer 07 11 / 3 99 00 bittet die ermittelnde Kriminalpolizei um Hinweise, insbesondere zu den Verdächtigen, zu möglicherweise auswärtigen Fahrzeugen oder Männern, die sich in den letzten Tagen als Stromableser oder Kontrolleure ausgaben.