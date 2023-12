Nächtlicher Streit im Scharnhauser Park: Schlägerei auf dem Nachhauseweg

1 Die Polizei musste frühmorgens wegen einer Auseinandersetzung ausrücken. Foto: Imago/Fotostand/Schmitt

Auf dem Heimweg von einer Sportveranstaltung gerieten zwei Männer am Samstag gegen zwei Uhr im Scharnhauser Park in Ostfildern mit Unbekannten in einen Streit. Von den Kontrahenten der beiden fehlt bislang jede Spur.











Leichte Gesichtsverletzungen haben zwei Männer erlitten, die am frühen Samstagmorgen im Scharnhauser Park in Ostfildern mit einer mehrköpfigen Gruppe in Streit geraten sind. Laut der Polizei waren die 41 und 34 Jahre alten Männer gegen zwei Uhr auf dem Heimweg von einer Sportveranstaltung gewesen. Im Bereich der Herzog-Carl- und der Niemöllerstraße trafen sie auf die Gruppe, mit der sich zunächst ein verbaler Streit entwickelte, der handgreiflich fortgesetzt wurde. Die Täter flüchteten und konnten bislang nicht ermittelt werden.