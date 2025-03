Nächtlicher Angriff in Esslingen Unbekannte schlagen mehrfach auf 26-Jährige ein

Eine Frau ist in der Nacht auf Sonntag in Esslingen verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Zwei unbekannte Männer sollen die 26-Jährige im Umfeld des Sportplatzes in Zell belästigt und mehrfach auf sie eingeschlagen haben.