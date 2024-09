Nächtliche Konzertaktion in Köngen: Posaunenchor schafft Rekord mit 683 Chorälen

1 Rekord: Der Köngener Posaunenchor spielte 683 Choräle am Stück. Foto: Kerstin Dannath

Klangvolles Geburtstagsständchen zum 500. Geburtstag des evangelischen Gesangbuchs: Der Posaunenchor Köngen schafft den Deutschen Rekord. Den Musikern geht beim Marathonspielen von 683 Chorälen nicht die Puste aus.











Keinem blieb die Luft weg. 72 Blechbläser des örtlichen Posaunenchors haben in der Peter- und Paulskirche in Köngen die Nacht zum Tag gemacht. Von 16 Uhr am Freitag bis 2.45 Uhr am Samstag spielten sie alle 683 Choräle des evangelischen Gesangbuchs. Damit überboten sie die bisherige Bestmarke von 528 Stücken. Walter Hasart, Leiter des Posaunenchors, war trotz des gewaltigen Schlafdefizits bestens gelaunt.