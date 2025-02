Nächtliche Böllerexplosion in Waldenbuch: Jugendlicher erleidet schwere Verletzungen

1 Böller explodiert in der Hand: Ein Jugendlicher zieht sich in Waldenbuch schwerste Verletzungen zu. Foto: Eibner-Pressefoto/Eibner-Pressefoto

Ein Knall wie bei einer Bombe – so beschreibt eine Anwohnerin, was sich am späten Freitagabend in Waldenbuch (Kreis Böblingen) ereignet hat. „Es gab eine große Explosion. Danach war jemand schwer verletzt, rief um Hilfe“, so die Anwohnerin weiter. Polizei, Krankenwagen und sogar ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Was war da nur passiert? Die Antwort gibt Steffen Grabenstein, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. „Ein 15-Jähriger hat einen Feuerwerkskörper gezündet – das war keine gute Idee“, sagt der Polizeihauptkommissar. Der Jugendliche erlitt schwerste Verletzungen an einer Hand. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war vor Ort, um dem Jungen zu helfen. „Am Anfang ein Ersthelfer, dann der Notarzt und schließlich wurde er vom Rettungshubschrauber in eine Fachklinik geflogen“, so Grabenstein.

Zu den genauen Hintergründen ermittelt die Polizei derzeit noch. „Wir wissen nicht, ob der Jugendliche den Böller selbst hergestellt oder ihn vielleicht illegal gekauft hat“, so der Polizeisprecher. Auch sei bisher unklar, ob der Knaller absichtlich oder versehentlich in der Hand explodiert ist. Es spreche jedenfalls vieles dafür, dass es kein zugelassener Feuerwerkskörper war.