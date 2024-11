Nächste S-Bahn-Sperrung in Stuttgart: VfB-Fans müssen Umwege in Kauf nehmen

1 Ab 8. November beginnen wieder Weichenarbeiten am Bahnhof Bad Cannstatt. Foto: Imago/Arnulf Hettrich

Ab Freitag, 8. November, kommt es an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden wieder zu Sperrungen bei der S-Bahn Stuttgart. Betroffen ist die Strecke der S 1 zwischen Bad Cannstatt und Esslingen. Auch VfB-Fans müssen Umwege in Kauf nehmen.











Link kopiert

Bahn-Kunden müssen im Zuge des Ausbaus der digitalen Sicherungstechnik, des Digitalen Knotens Stuttgart (DKS), mit immer neuen Baustellen-Einschränkungen im S-Bahn-Netz leben. Nächster Akt ist die Sperrung der Linie S 1 von Freitag, 8. November, an. An drei aufeinanderfolgenden Wochenenden – jeweils von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 5 Uhr – ist die Strecke zwischen Bad Cannstatt und Esslingen gesperrt. Grund dafür sind „umfangreiche Maßnahmen an der Leit- und Sicherungstechnik“, erklärt ein Sprecher der S-Bahn Stuttgart.

Kein Halt am Neckarpark

Die S 1 verkehrt zwischen Herrenberg und Kirchheim/Teck nur im 30-Minuten-Takt. In diesem Zeitraum können die Haltestellen Obertürkheim, Untertürkheim und Neckarpark in Richtung Herrenberg nicht angefahren werden. In Fahrtrichtung Kirchheim/Teck können die Stopps in Obertürkheim und am Neckarpark nicht bedient werden. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen (S 1E) zwischen Bad Cannstatt und Esslingen eingerichtet – mit Haltestellen in Mettingen, Obertürkheim, Untertürkheim und am Neckarpark.

Betroffen sind auch die Fans des VfB Stuttgart bei den Heimspielen gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag, 10. November (17.30 Uhr), und gegen den VfL Bochum am Samstag, 23. November (15.30 Uhr). Bei beiden Bundesliga-Partien kann die Haltestelle Neckarpark nicht angefahren werden. Hinzu kommt, dass infolge der Straßensperrungen an den Heimspieltagen des VfB der Busersatzverkehr von 14.30 bis etwa 21.30 Uhr auch die Haltestellen Bad Cannstatt und Neckarpark nicht anfahren kann. Daher ist mit erhöhtem Aufkommen in den anderen öffentlichen Verkehrsmitteln zu rechnen.

Die Deutsche Bahn setzt daher am 10. November zum Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt mehrere Sonderzüge ein. Die sogenannte S 11 fährt vor Spielbeginn in Richtung Bad Cannstatt um 15.15 Uhr ab Böblingen und um 15.31 Uhr ab Herrenberg. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) setzt, wie bei VfB-Heimspielen üblich, die Stadtbahnlinie U 11 vom Hauptbahnhof in Richtung Neckarpark/Stadion vor Spielbeginn alle 7,5 Minuten ein. Nach Spielende verkehren die Züge im 4-Minuten-Takt.

Nächste Sperrungen kündigen sich an

Damit nicht genug, kündigen sich bereits die nächsten Sperrungen im S-Bahn-Netz an. So wird die Strecke zwischen Bad Cannstatt und dem Hauptbahnhof von Mittwoch, 20. November, 5 Uhr, und Freitag, 22. November, 22 Uhr, wegen Weichenarbeiten gesperrt. Betroffen sind die S 1, S 2 und S 3. Ein Busersatzverkehr wird eingerichtet. Und vom 3. bis 8. Januar erfolgt dann eine erneute Sperrung des Abschnitts der S 2 und S 3 zwischen Bad Cannstatt und Fellbach.