Nächste Insolvenz in Stuttgart: Nach Lieferantenpleite: Traditionelles Schuhhaus Horsch in der Krise
1
Das Schuhhaus Horsch ist seit Jahrzehnten spezialisiert auf Sondergrößen (Archivfoto vom inzwischen geschlossenen Ladengeschäft in Hamburg). Foto: Horsch

Die Pleite eines Lieferanten in Portugal trifft Stuttgart hart: Das Spezialschuhhaus Horsch beantragt wegen drohender Zahlungsunfähigkeit frühe Insolvenz – einen Tag nach Felix W.

Droht Stuttgart ein Frühling der Insolvenzen? Nach dem für viele überraschenden Insolvenzantrag des bisher renommierten Herrenausstatter Felix W. gerät ein weiteres Stuttgarter Unternehmen in Turbulenzen: Die Schuhhaus Georg Horsch GmbH hat beim zuständigen Insolvenzgericht einen frühen Antrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit gestellt, teilt Inhaber Felix C. Horsch unserer Redaktion am Samstag mit. Auslöser sei der Insolvenzantrag eines wichtigen Lieferanten in Portugal gewesen – mit unmittelbaren Folgen für das auf Spezialgrößen fokussierte Unternehmen.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.