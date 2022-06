1 D Foto: /Georg Hrivatakis

Die starken Leistungen bei ihren ersten deutschen Jugendmeisterschaften sind für Anni Bantel vom TSV Berkheim mit einem Meistertitel am Stufenbarren belohnt worden. 10,734 Punkte erzielte die Nachwuchsturnerin an diesem Gerät. Aber auch am Boden überzeugte die Zwölfjährige mit 11,767 Zählern und sicherte sich bei dem Wettbewerb im badischen Reilingen den deutschen Vizemeistertitel.