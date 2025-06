Nachwuchstrainer der Saison: Magnus Gründig: „Eine Auszeichnung für den Verein“

1 Trainer Magnus Gründig ist stolz auf die Entwicklung der JANO-Akteure. Foto: Archiv/Herbert Rudel

Die Handball-Fachjury kürt JANO-A-Jugendcoach Magnus Gründig sowie Tobias Wannenmacher (HC Erlangen) gemeinsam zum Nachwuchstrainer der Saison.











Der sportliche Leiter – auch von Regionalligist HSG Ostfildern – und A-Jugendcoach der JANO Filder, Magnus Gründig, wurde gemeinsam mit Tobias Wannenmacher vom HC Erlangen von der Handball-Bundesliga (HBL) zum Nachwuchstrainer der Saison 2024/2025 gekürt. „Es war eine schöne Überraschung, denn den Anruf dazu habe ich erst einen Tag vor der Verkündung bekommen“, erzählte JANO-A-Jugendcoach Magnus Gründig und ergänzte: „Ich habe mich sehr darüber gefreut. Natürlich steht mein Name darüber, aber ich sehe das als eine Auszeichnung für das gesamte Trainerteam und für den Verein im Allgemeinen, was wir da all die Jahre über geleistet haben.“ Auf Rang drei landete Jugendtrainer Sebastian Stoyke (TSV Burgdorf), der mit seiner B-Jugend ebenfalls das Finale der deutschen Meisterschaft erreichte.