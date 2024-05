Nach Aufstieg in die dritte Liga des VfB II: Das sagt Fabian Wohlgemuth zur Talentförderung

1 Der Sportdirektor Fabian Wohlgemuth macht sich nach dem Aufstieg der zweiten VfB-Mannschaft Gedanken zur Kaderausrichtung. Foto: dpa/Tom Weller

Die Mannschaft von Trainer Markus Fiedler hat mit einem tollen Endspurt den Sprung nach oben geschafft. Doch was bedeutet dies für die VfB-Talente in Zukunft? Der Sportdirektor äußert sich klar dazu.











So eine Geschichte wiederholt sich nicht mehr. Mit 22 Jahren stieg ein gewisser Miroslav Klose mit der zweiten Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern noch in die Oberliga Südwest ab – und startete in seiner Fußballkarriere anschließend dennoch durch. Der Stürmer wurde deutscher Meister und Pokalsieger, Rekordtorschütze und Weltmeister mit der Nationalelf. Heute verläuft die Entwicklung eines jungen Spielers dagegen komplett anders, aus den Niederungen des Amateurbereichs steigt schon lange kein Talent mehr in die höchsten Sphären des Profisports auf.