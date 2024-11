Nachwuchs-Boxerin: „Wir wollen Weltmeister werden“

1 Hat noch viel vor: Albina Kasumi. Foto: /Kerstin Dannath

Die junge Boxerin Albina Kasumi sorgt in der Szene für Furore – und hat sich zusammen mit ihrem Trainer Dieter Wittmann noch einiges vorgenommen.











Hätte man Boxtrainer Dieter Wittmann noch vor fünf Jahren erzählt, dass er mal eine Frau trainieren würde, hätte er seinem Gegenüber den Vogel gezeigt: Absolut unvorstellbar sei das für ihn gewesen, wie der heute 53-Jährige zugibt. Wittmann ist in der Szene nicht irgendwer – er coachte etwa in Firat Arslan, der 2007/2008 WBA-Weltmeister im Cruisergewicht war, einen der deutschen Vorzeigeboxer im Profibereich. Angebote hatte er immer, sagt Wittmann: „Doch nach Arslan hatte ich die Nase richtig voll vom Boxsport, das war mir alles zu korrupt. Bis diese junge Frau in mein Leben getreten ist.“