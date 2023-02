1 Wohnungen, insbesondere bezahlbare, werden in Stuttgart und der Region dringend benötigt. Doch wie viel Nachverdichtung verträgt ein Stadtteil? Foto: dpa/Martin Schutt

Auf dem Fasanenhof könnte in den kommenden Jahren eine Vielzahl an neuen Wohnungen entstehen. Das gefällt nicht jedem. Bürger haben nun eine Unterschriftenaktion gestartet.















Addiert man die Zahlen, so könnten im Stadtteil Fasanenhof in den kommenden Jahren um die 400 neue Wohnungen entstehen. Das Siedlungswerk plant auf dem Grundstück rund um die katholische Kirche St. Ulrich etwa 70 Wohnungen. Die Dibag AG möchte ein neues Quartier mit 200 bis 250 Wohnungen im Gebiet Eichwiesen am Logauweg bauen. Und auch eine Nachverdichtung am Ehrlichweg steht noch immer zur Disposition. Die dort angesiedelten Baugenossenschaften planten zuletzt mit rund 120 Wohnungen. Doch dann verlor die Flüwo das Interesse an dem Projekt und stieg aus. Die Stadtverwaltung schob das Vorhaben auf ihrer Prioritätenliste nach hinten.