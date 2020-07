1 Hat man sich aneinander gewöhnt? Am Eckensee geht es deutlich entspannter zu. Foto: picture alliance/dpa/Christoph Schmidt

Die Schwerpunktaktionen der letzten Wochen in der Innenstadt scheinen zu wirken – jedenfalls scheint sich auch der Umgangston zu verändern.

Stuttgart - Hat sich die Lage in der Innenstadt wieder völlig eingerenkt? Nicht nur die Polizei, sondern auch die Streetworker der Mobilen Jugendarbeit haben ein geradezu entspanntes Wochenende ­registriert. „Die Polizeikontrollen sind in einem sehr netten Rahmen und mit gegenseitigem Respekt abgelaufen“, sagt Streetworker Axel Kreutle. Zwei Wochen zuvor sei der Ton noch in Teilen aggressiver gewesen. „Das hätte man nicht erwartet, dass das in so kurzer Zeit passt“, sagt der erfahrene Sozialarbeiter, der schon beim vor Jahren eingestellten City Streetwork unterwegs gewesen ist. Vielleicht sei das aber auch nur eine Momentaufnahme.