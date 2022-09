So sieht Stuttgart in Zeiten der Energiekrise aus

8 Der bekannte Bosch-Schriftzug über der A8 beim Flughafen ist zwar noch zu sehen, leuchtet aber nicht mehr Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Die Verordnung der Bundesregierung, um Energie zu sparen, sorgt für Anblicke in Stuttgart, die es nachts lange oder gar noch nie so gab. Ein Rundgang.















Link kopiert

Seit Anfang September gilt der Erlass der Bundesregierung, mit dem angesichts einer drohenden Gas-Knappheit im Winter bereits jetzt Energie eingespart werden soll. Und die Verordnung zeitigt offensichtliche Folgen, die vor allem nachts zu sehen sind – auch in Stuttgart.

Es wird dunkler in der Landeshauptstadt nach 22 Uhr. Zwar gibt es – auch aus Sicherheitsgründen – eine nächtliche Straßenbeleuchtung und auch manche Ladenzeilen sind nach wie vor beleuchtet. Aber so mancher nachts vertrauter Schriftzug ist zurzeit mangels Beleuchtung nur noch mühsam oder gar nicht mehr zu erkennen.

Unsere Fotografen sind am späten Abend in Stuttgart unterwegs gewesen und haben ihre Eindrücke festgehalten. Das Ergebnis haben wir in einer Bildergalerie versammelt.