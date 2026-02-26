Nachts am Böblinger Bahnhof: Mit über zwei Promille auf Passanten und Polizei losgegangen

1 Ein betrunkener Mann wird in der Böblinger Bahnhofsunterführung aggressiv. Foto: Eibner-Pressefoto

Ein 49-jähriger Mann war am Mittwochabend in Böblingen offenbar alkoholisiert und auf Krawall gebürstet. Er provozierte Passanten und ging auf Polizisten los.











Link kopiert

Ein aggressiver Mann sorgte am Mittwochabend für Aufsehen am Böblinger Bahnhof. Passanten machten gegen 22.20 Uhr eine Streifenwagenbesatzung auf den 49-Jährigen aufmerksam. Wie die Polizei berichtet, trafen die beiden Polizeibeamten den auf Krawall gebürsteten Herrn in der Bahnhofsunterführung an. Dort sahen sie, wie er Personen provozierte oder beleidigte und dabei auch einen 25-Jährigen schubste und schlug.

Zeugen trennten den Angreifer von seinem Opfer. Als die beiden Polizisten hinzukamen, versuchte der 49-Jährigen einen der Beamten sowie einen Zeugen anzugehen. Die Einsatzkräfte brachten ihn daraufhin zu Boden. Da er sich nach Polizeiangaben nicht beruhigen ließ, legten die Beamten ihm Handschließend an.

Anschließend brachte ihn die Streifenwagenbesatzung zum nahe gelegenen Polizeirevier Böblingen, wo sich der Mann weiterhin angriffslustig verhielt. Er musste deshalb die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Reviers verbringen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von knapp über zwei Promille. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den 49-Jährigen.