Nachtleben in Stuttgart: Wurde DJ Afro Punk von einem Türsteher angegriffen?
1
Sandra Moraa tritt unter ihrem Künstlernamen DJ Afro Punk in Stuttgart auf. Foto: Lichtgut

Ein Streit in einem Stuttgarter Club zwischen Türsteher und DJ wird zu einem Kampf von Frauen, die sich beim Feiern nicht sicher fühlen. Was ist am 8. März wirklich passiert?

Sandra Moraa sitzt an ihrem Esstisch in ihrer Wohnung im Stuttgarter Süden. Sie wirkt angespannt, doch sie gibt sich Mühe, sich zu konzentrieren. Sie wird wieder von dem Ereignis erzählen müssen, das vor wenigen Monaten ihr Leben auf den Kopf gestellt und gleichzeitig eine Solidaritätswelle im Netz ausgelöst hat. „Ich habe in meinem Leben schon früh Gewalt erlebt und bin davon traumatisiert“, sagt sie.

