Es ist brechend voll, Servietten fliegen, als gäbe es kein Morgen: Beim Stuttgarter Partygriechen werden „Mykonos Dreams“ zelebriert. Unter diesem Titel feiert Felix Horsch Premiere mit seiner Gay-Reihe Fame im Cavos – viele junge Frauen sind dabei.















Für manche ist’s ein Déjà vu. In diesem Lokal an der Lautenschlagerstraße hat einst Gastro-Legende Laura Halding-Hoppenheit ihren Gay-Club Laura’s betrieben. Am oberen Ende der Lokalität befand sich der Darkroom, den man „Meditationsraum“ nannte, wie die Wirtin noch heute gern erzählt. Seit über zehn Jahren serviert der Partygrieche Cavos an diesem Ort seine Grillteller mit viel Ouzo. Erstmals wird nun im früheren Laura’s ein Gay-Event gefeiert, wie das einst unter der Vorgänger-Wirtin oft der Fall war.

Die Reihe Fame, die quer durch Stuttgart unterwegs ist und vor allem jüngere Schwule aus ganz Süddeutschland anlockt, ruft für diese Nacht „Mykonos Dreams“ in einer Bar mit Geschichte aus. Auf den Flyern sieht man einen jungen Griechen, der sich mit nacktem Oberkörper in einem Pool sonnt, muskulös und makellos. „Innerhalb von drei Tagen waren alle Karten fürs Essen vorneweg ausverkauft“, berichtet Veranstalter Felix Horsch erfreut.

Der Darkroom feiert kein Comeback

Das hat es bei Fame so noch nie gegeben: Erst wird um 20 Uhr gemeinsam gespeist, dann steigt gegen 23 Uhr die Party – nachdem die obligatorischen Servietten durchs gesamte Cavos geschmissen wurden. Über 600 Gäste tanzen und feiern im oberen Bereich, aus dem man alle Tische weggeräumt hat. Es gibt zwei Floors. Auf der Haupttanzfläche läuft ein Mix mit griechischen Hits. Etliche folgen der Musik wild mit freiem Oberkörper. Im hinteren Bereich, dem früheren Darkroom, wird Techno und Elektronik gespielt.

Der Darkroom feiert kein Comeback – diese Zeiten sind vorbei. Denn nun feiert die bunte Vielfalt von Homo bis Hetero gemeinsam. Sehr viele junge Frauen sind gekommen, weil es ihnen vielleicht gefällt, dort tanzen zu können, wo sie von Männern nicht angemacht werden.

Den Trend, dass frühere Gay-Clubs sich für eine größere Bandbreite des Lebens und Liebens öffnen, beobachtet Felix Horsch bundesweit in den Metropolen. „Schwule müssen sich nicht mehr verstecken“, sagt er, „vor allem für junge Leute ist es ganz normal, dass sie feiern, ohne dass dabei die sexuelle Veranlagung eine Rolle spielt.“ Seit 15 Jahren veranstaltet der 45-Jährige, der im Hauptberuf ein Schuhunternehmen führt, seine Fame-Partys.

„ Fame steht für Glamour, Leidenschaft und eine perfekte Partynacht“, erklärt Felix Horsch, „bei uns ist alles stimmig – vom Licht bis zur Performance.“ Weil der Kings Club von Laura Halding-Hoppenheit seit mehreren Jahren geschlossen ist und sich auch nach Corona nicht zurückgemeldet hat, will er der queeren Community eine Heimat zum Feiern bieten. Im Cavos feiern die jungen Gays nun, wo es eine Generation vor ihnen in Laura’s getan hat. Horsch setzt seine Tour durch die Nachtstationen von Heteros fort: Am 17. August ist Fame im Amici zu Gast, ebenfalls mit Essen vorneweg.