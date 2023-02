1 Die Tage des Ausgehviertels sind gezählt. Foto: AFP/Ed Jones

Die Sanlitun-Bar Street ist die erste westliche Ausgehstraße von Chinas Hauptstadt gewesen. Jetzt wird sie abgerissen. Für viele Pekinger endet eine Ära.















Bevor die Lichter in der Sanlitun Bar Street endgültig ausgehen, leuchten die grellen Neon-Fassaden noch ein letztes Mal in die Pekinger Nacht. Unzählige Schaulustige, viele von ihnen Pärchen im Studentenalter, sind an diesem Abend in die zu der bekannten Ausgehmeile gezogen, um Selfies zu schießen, ehe die Kulisse verschwinden wird. Sie spähen durch die angestaubten Glasfassaden der Kneipen, als handele es sich um museale Relikte.