Nachtkritik: Currentzis und „Don Giovanni“ Salzburger Festspiele: Jubel für Stuttgarter Chefdirigent

Was Teodor Currentzis in Salzburg aus „Don Giovanni“ herausholt, übertrifft seine CD-Aufnahme bei weitem. So zärtlich, so traurig und so dramatisch ist Mozarts Opernheld vielleicht noch nie umgekommen.