Nachruf: Trauer um Klaus Rehe

1 Mit seinem Namen sind hochkarätige Wettkämpfe verbunden. Foto: TSV Bernhausen

Er hat viele Jahre die Leichtathletik-Abteilung des TSV Bernhausen geleitet und war auch Vorsitzender der LG Filder. Am Montag ist Klaus Rehe gestorben.











Der TSV Bernhausen und die LG Filder trauern um Klaus Rehe, der am Montag, 3. Juni, im Alter von 79 Jahren verstorben ist. Klaus Rehe hatte von April 1991 bis März 2018 die Leichtathletik-Abteilung des TSV Bernhausen geleitet und war von 2002 bis 2018 auch Vorsitzender der LG Filder, zu der die Leichtathletik-Abteilung gehört. „Zur Weiterentwicklung und vorbildlichen Ausstattung des Fleinsbachstadions hat Klaus Rehe über all die Jahre hinweg die entscheidenden Impulse gesetzt“, schreiben Norbert Leven, Vorstandssprecher des TSV Bernhausen, und Florian Mertens, Vorsitzender der LG Filder, anlässlich seines Todes. Und: „Mit seinem Namen sind viele hochkarätige, aber auch regional wichtige Wettkämpfe verbunden.“ Als Beispiele nennen sie das internationale Juniorenmeeting, das ein fester Bestandteil im Wettkampfkalender der Nachwuchs-Mehrkämpferinnen und -Mehrkämpfer ist, den Thorpe-Cup (Mehrkampf-Ländervergleich zwischen Deutschland und den USA), die Filderstädter Schulwaldlaufmeisterschaften, an denen seit 2001 jährlich mehr als 1000 Schülerinnen und Schüler teilgenommen haben, unzählige Kreis-, Regional-, württembergische und deutsche Meisterschaften und auch innovative Wettkampfformen wie den Team-Cup im Mehrkampf 2011 und 2012.