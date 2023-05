Der TSV Deizisau trauert um seinen langjährigen Vorsitzenden und Handball-Abteilungsleiter.















Der TSV Deizisau trauert um seinen langjährigen Vorsitzenden sowie Handball-Abteilungsleiter Robert Seifried, der am vergangenen Samstag im Alter von 68 Jahren überraschend gestorben ist. Er war im Verein und in der gesamten Gemeinde mit seiner überaus freundlichen, geselligen und hilfsbereiten Art äußerst beliebt und reißt eine große Lücke. Auch nachdem er seine Ämter abgegeben hatte, war er regelmäßig in der Handballhalle zu sehen und packte auch weiter kräftig mit an. Er organisierte bei den Heimspielen der Mannschaften den kompletten Bewirtungsbereich und stand selbst hinter dem Tresen. „Egal, ob er den Kleinen eine Fruchtgummischlange oder den Älteren eine Schorle rot-sauer verkauft hat, er tat es immer mit einem Strahlen“, erzählt Daniel Fischer, Seifrieds Nachfolger als Abteilungsleiter. Und: „Ich kenne keinen freundlicheren, hilfsbereiteren, netteren Menschen. Er hat immer gesehen, was zu tun ist und hat sich gekümmert. Er war immer positiv.“

Dazu sah man Seifried auch regelmäßig im Trikot mit dem roten Brustring, denn der pensionierte Polizist war glühender VfB-Fan. Noch wenige Tage vor seinem Tod war er im Stadion. Seifried hinterlässt seine Frau, zwei Töchter und vier Enkelkinder.

Mitglied beim TSV war Seifried seit dem 1. Januar 1970, seit dem 23. Oktober 2020 war er Ehrenmitglied des Vereins. Von 2000 bis 2008 war er Jugendleiter der Handball-Abteilung, von 2008 bis 2016 stand er der gesamten Abteilung vor. Im Gesamtverein war er von 2009 bis 2016 Vorsitzender, anschließend bis 2020 Beisitzer im Vereinsausschuss. „Robbi war immer gerne unter Menschen, der Verlust trifft alle im Verein hart“, sagt Fischer.