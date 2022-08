1 Der frühere SPD-Stadtrat G. Hekler ist tot. Foto: privat

Der ehemalige SPD-Stadtrat und Pfarrer Günter Hekler ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Er war ein unermüdliche Kämpfer für soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit.















Link kopiert

Er war auf vielen Feldern aktiv und deshalb im Wortsinn stadtbekannt: Pfarrer i. R. Günter Hekler. Nun ist der unermüdliche Kämpfer für soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit im Alter von 91 Jahren verstorben. „Ob in Politik, Kirche oder Gesellschaft allgemein – Günter Hekler hat Verantwortung übernommen und bleibende Spuren hinterlassen. Dafür sind nicht nur wir Sozialdemokraten ihm dankbar,“ würdigt Nicolas Fink, Mitglied des Landtags und Vorsitzender der Esslinger SPD-Gemeinderatsfraktion, den früheren SPD-Stadtrat. Der evangelische Pfarrer war in den sechziger Jahren für die SPD sowohl Mitglied des Esslinger Gemeinderats als auch des Kreistags. In beiden Gremien hat er sich vor allem für soziale Fragen engagiert.

Der „Karlheinz Böhm von Esslingen“

Beruflich war Hekler unter anderem als Gemeindepfarrer auf dem Zollberg und in Mettingen sowie als Seelsorger am Esslinger Klinikum tätig. Sein ehrenamtliches Engagement umfasste neben der Kommunalpolitik den Vorsitz bei der deutsch-israelischen Gesellschaft sowie zusammen mit seiner Frau Inge die Gründung des deutsch-madagassischen Vereins Esslingen. Dieser unterhält bis heute ein vielfältiges Lehr- und Ausbildungsangebot in dem afrikanischen Inselstaat.

Hekler sei der „Karlheinz Böhm von Esslingen“, merkte der frühere Oberbürgermeister Jürgen Zieger an, als er 2002 das Bundesverdienstkreuz an Hekler verleihen konnte. „Günter Hekler ist ein Paradebeispiel für einen rundum engagierten Sozialdemokraten und Vorbild für nachfolgende Generationen. Die SPD und die Stadt Esslingen verdanken ihm viel,“ würdigen Andrea Klöber und Daniel Blank, die Vorsitzenden der SPD Esslingen, den Verstorbenen.