Nachruf: Die Metzgerin vom Bubenbad wird nach ihrem plötzlichen Tod schmerzlich vermisst

Die Metzgerin vom Bubenbad wird nach ihrem plötzlichen Tod schmerzlich vermisst

1 Die Metzgerei am Bubenbad ist seit Anfang des Jahres geschlossen. Chryso Makri wollte stets lieber ein Bild von sich aus jungen Jahren zeigen, sagt ihr Sohn Christos. Foto: Sebastian Steegmüller

Chryso Makri war für ihre Kunden mehr als eine Verkäuferin: „Sie war eine Institution", sagt eine, „sie hatte ein großes Herz", ein anderer. Ihr Tod ist ein großer Verlust.











Noch Wochen danach stehen vor der Metzgerei am Bubenbad immer wieder frische Blumen und Kerzen. Chryso Makri ist kurz vor Silvester plötzlich verstorben – und sie wird seither schmerzlich vermisst. Eigentlich hatte sie schon längst das Rentenalter erreicht. „Aber der Laden war ihr Leben“, sagt ihr Sohn Christos Makris. Von 4 Uhr morgens an stand sie in dem Geschäft, um für ihre Kunden Mittagstisch zu kochen, Olivenstangen und süße Stückchen zu backen, Feierabend machte sie erst nach 18 Uhr. Nicht nur mit ihren Fleisch- und Wurstwaren, ihren Maultaschen und dem berühmten Kartoffelsalat, für den sie jeden Tag zehn Kilo Kartoffeln schälte, begeisterte sie ihren Kunden. Für die Bewohnerin des Stadtteils Gänsheide war die Metzgerin „eine Institution“ und ihre Metzgerei ein Treffpunkt.