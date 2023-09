1 Rudolf Reihle ist nach langer Krankheit im Alter von 85 Jahren im Haus auf der Waldau verstorben. Foto: Sägesser

Über Jahrzehnte war der Stadtbezirk am südlichen Kesselrand ohne ihn kaum vorstellbar. Rudolf Reihle war Mitglied des Bezirksbeirats, Vereinsvorsitzender und hat sich in vielfältiger Weise um Degerloch verdient gemacht. Nun ist er mit 85 Jahren gestorben.











Der Degerlocher Rudolf Reihle ist am Donnerstagmorgen nach langer Krankheit im Alter von 85 Jahren im Haus auf der Waldau verstorben. Das teilt der Degerlocher Bezirksvorsteher Colyn Heinze in Absprache mit Reihles Familie mit. „Uns allen bestens als Rolf Reihle bekannt, hat er sich in vielfältigster Weise um den Bezirk verdient gemacht“, schreibt Heinze. Reihle war Inhaber des Betriebs Elektro Reihle. Er saß von 2005 bis 2011 für die Freien Wähler im Bezirksbeirat, war 16 Jahre lang der Vorsitzende des Gewerbe- und Handelsvereins und zwölf Jahre lang der Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Für seine Verdienste wurde er mit der Ehrenmünze und der Ehrenplakette der Landeshauptstadt Stuttgart ausgezeichnet. „Seine vielen weiteren Leistungen und Engagements würden Seiten füllen“, schreibt Colyn Heinze.