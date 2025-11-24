Nachruf auf Babis Katranis: Wirt der Waldschenke Sieben Linden überraschend verstorben

1 Leidenschaftlicher Gastronom: Babis Katranis mit seiner Frau Evgeniya Foto: Lichtgut

Seit mehr als 30 Jahren war Babis Katranis als leidenschaftlicher Gastronom in Stuttgart bekannt. Der griechische Koch meisterte die schwäbische Küche.











Link kopiert

Auch am Ruhetag war Babis Katranis oft in seiner Waldschenke Sieben Linden anzutreffen. „Wir sind sieben Tage die Woche hier“, sagte er in einem Gespräch, in dem es um Qualität und schwäbische Küche ging. Maultaschen machte er dann unter anderem und in aller Ruhe. Seine Gäste liebten sie, auf ihr Geheiß bot er sie zum Mitnehmen an in immer mehr Varianten. Als Babis Katranis mit seiner Frau Evgeniya vor 15 Jahren das Ausflugslokal übernahm, das nicht mit dem Auto zu erreichen ist, war ihm klar: „Nur wenn man richtig gut kocht, laufen die Leute zu uns.“ Er war ein Gastronom aus Leidenschaft, seit mehr als 30 Jahren in der Küche und im Geschäft. In der Nacht zum vergangenen Donnerstag ist er im Alter von 58 Jahren völlig unerwartet gestorben.