Nachruf auf Klaus Brodbeck: Sein letzter Wunsch bleibt unerfüllt – Trauer um „Bauer Klaus“ aus Möhringen
Klaus Brodbeck erweiterte den Landwirtschaftsbetrieb in Möhringen unter anderem um Mietgärten. Aber nicht nur deshalb war er im Stadtbezirk und darüber hinaus bekannt. Foto: Robin Rudel

Völlig überraschend ist der Landwirt Klaus Brodbeck im Alter von nur 62 Jahren verstorben. Einen seiner letzten großen Wünsche konnte er sich nicht mehr erfüllen.

Mit dem Gedicht „Mondnacht“ von Joseph von Eichendorff beginnt die Traueranzeige für  Klaus  Brodbeck. Seine Familie hat es für ihn ausgesucht, er habe es immer sehr gemocht. Der Landwirt aus Stuttgart-Möhringen ist am 9. September im Alter von nur 62 Jahren verstorben – zu Hause, vollkommen unerwartet, vermutlich an einem Herzinfarkt, heißt es auf der Facebook-Seite von „Bauer Klaus“. „Wir wissen, dass viele an uns denken – bitte respektiert unseren Wunsch nach Privatsphäre und seht von Rückfragen und Beileidsbekundungen ab“, schreiben dort die Hinterbliebenen. Klaus Brodbeck hinterlässt seine Frau, drei Kinder und seine Mutter.

