Ravensburg/Ulm Polizei schnappt mutmaßlichen Hundedieb

Ein 26-Jähriger gerät am Ulmer Hauptbahnhof mit einem weiteren Reisenden in Streit. Als die Polizei den Mann kontrolliert, fällt den Beamten der Hund auf. Weil sich der 26-Jährige in Widersprüche verstrickt, forschen die Polizisten nach.