Er war einer der größten Autoren unserer Zeit. Kurz vor seinem 90. Geburtstag ist der amerikanische Autor Cormac McCarthy gestorben. Er war Realist und Apokalyptiker zugleich.















Wenn jemand von der Größe und Bedeutung eines Cormac McCarthy stirbt, ist man versucht, das nicht allein als biografisches Ereignis zu fassen, sondern als Epochendatum. Als ginge damit mehr als nur ein Leben zu Ende. Aber was für eine Zeit sollte das sein bei einem Autor, dessen Schreiben in seiner archaischen Wucht weit zurückreicht hinter alles zivilisatorische Blendwerk, und dessen Zukunftsvision ausgreift in eine Welt, in deren postapokalyptischem Urzustand nur noch vereinzelte kannibalistische Horden Überlebender hausen?