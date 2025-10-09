Nachhaltigkeitstag in Plochingen: Umweltzentrum zeigt, wie Nachhaltigkeit funktioniert

1 Aktionstage hat das Umweltzentrum Neckar-Fils schon viele auf die Beine gestellt. Jetzt gibt es erstmals einen „Tag der Nachhaltigkeit“. Foto: Karin Ait Atmane

Im Umweltzentrum Neckar-Fils in Plochingen findet an diesem Samstag der erste „Tag der Nachhaltigkeit“ statt. Es gibt viele Informations – und Mitmachaktionen.











An diesem Samstag, 11. Oktober, geht im Umweltzentrum Neckar-Fils auf dem Plochinger Bruckenwasen von 10 bis 16 Uhr der erste „Tag der Nachhaltigkeit“ über die Bühne. Dabei soll, nicht zuletzt anhand von eigenen Erfahrungen bei Mitmachaktionen, ein wertschätzender Umgang mit Ressourcen vermittelt werden.

„Unsere Art zu leben und zu wirtschaften sollte sich an den ökologischen Grenzen unseres Planeten ausrichten“, schreiben die drei Veranstalter in einer Pressemitteilung. Das Trio besteht aus dem Umweltzentrum, dem BUND-Kreisverband und dem Bündnis ZuZule (Zusammen Zukunft leben).

Motto: Kinder für Nachhaltigkeit begeistern

„Um unsere Lebensgrundlagen zu bewahren, müssen wir deutlich weniger Ressourcen, also auch Energie und Fläche verbrauchen“, betont Matthias Weigert, der Trägerverein-Vorsitzende des Umweltzentrums. „Die Kinder von heute sind die Erwachsenen von morgen“, ergänzt Sven Teufel von ZuZule. Deshalb sei es wichtig, künftigen Generationen die drei Säulen der Nachhaltigkeit zu vermitteln, nämlich ökologisch, wirtschaftlich und sozial zu handeln.

„Kinder für Nachhaltigkeit begeistern“, so lautet deshalb das Motto der Veranstaltung, bei der es viele Mitmachaktionen gibt. „Weniger kaufen, mehr erleben, so einfach kann Nachhaltigkeit sein“, erklärt die BUND-Kreisvorsitzende Brigitte Beier mit Blick auf das Programm.

So gibt es unter anderem eine nachhaltige Tombola und eine vegane Küche, die zeigt, wie schmackhafte Speisen aus regionalen und fairen Lebensmitteln zubereitet werden können. Mit einer Saftpresse kann mit regionalen Äpfeln und Birnen von der Streuobstwiese Saft hergestellt werden. Und mit einem Hochleistungsmixer wird Hafermilch selbst produziert.

Wettmüllsammeln und Samenbombenbasteln

Beim Wettmüllsammeln winken Preise. Und wer Samenbomben für das Eingrünen von Kahlflächen bastelt, spart sich den Einkauf. Dass es auf dem Bruckenwasen viele Tiere gibt, zeigt Biberexperte Harald Brandstetter. Bei Kinderbuchautorin Vanessa Schneider dreht sich alles um den Löwenzahn. Und wer sich mit entsprechender Literatur eindecken will, wird am Büchertisch von Bernhard Elpelt fündig.

Insgesamt wollen die Organisatoren ihre Kooperation in Zukunft intensivieren. So sind inzwischen auch Elpelts Naturpädagogischer Buchversand und die BUND-Kreisgeschäftsstelle im Umweltzentrum heimisch.