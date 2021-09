Unfall in Frickenhausen Elfjähriger bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Ein elfjähriger Junge hat sich am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Frickenhausen (Kreis Esslingen) schwer verletzt. Er wollte mit seinem Cityroller an einer Einmündung in eine Straße einfahren, übersah dabei jedoch ein herannahendes Auto.