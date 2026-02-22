Nachhaltigkeit in Plochingen: „Reparieren? Das lohnt sich nicht“ – Repair-Café zeigt das Gegenteil

„Reparieren? Das lohnt sich nicht“ – Repair-Café zeigt das Gegenteil

1 Im Repaircafé Plochingen wird beim Probelauf eine Kaffeemühle von Ehrenamtlichen repariert. Start ist Ende Februar. Foto: Repaircafé Plochingen

Auch in Plochingen gibt es nun ein Repair-Café. Ehrenamtliche helfen, defekte Alltagsgegenstände wieder zum Leben zu erwecken. Warum es solche Initiativen bald einfacher haben.











„Reparieren? Das lohnt sich nicht.“ Diese Aussage kennen die meisten Verbraucher, die schon mal ein Haushaltsgerät oder Ähnliches instand setzen lassen wollten. Wegwerfen und neu kaufen ist da viel einfacher, wie Edda Eichhorn weiß. „Wo bringe ich denn eine Kaffeemaschine hin?“, fragt sie. „Das ist total umständlich, wenn ich überhaupt jemanden finde.“ Die Plochingerin hat an ihrem Wohnort den Anstoß dafür gegeben, dass künftig immer am letzten Freitag im Monat repariert statt weggeworfen wird.