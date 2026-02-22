Nachhaltigkeit in Plochingen: „Reparieren? Das lohnt sich nicht“ – Repair-Café zeigt das Gegenteil
1
Im Repaircafé Plochingen wird beim Probelauf eine Kaffeemühle von Ehrenamtlichen repariert. Start ist Ende Februar. Foto: Repaircafé Plochingen

Auch in Plochingen gibt es nun ein Repair-Café. Ehrenamtliche helfen, defekte Alltagsgegenstände wieder zum Leben zu erwecken. Warum es solche Initiativen bald einfacher haben.

„Reparieren? Das lohnt sich nicht.“ Diese Aussage kennen die meisten Verbraucher, die schon mal ein Haushaltsgerät oder Ähnliches instand setzen lassen wollten. Wegwerfen und neu kaufen ist da viel einfacher, wie Edda Eichhorn weiß. „Wo bringe ich denn eine Kaffeemaschine hin?“, fragt sie. „Das ist total umständlich, wenn ich überhaupt jemanden finde.“ Die Plochingerin hat an ihrem Wohnort den Anstoß dafür gegeben, dass künftig immer am letzten Freitag im Monat repariert statt weggeworfen wird.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.